بشرى تطرح برومو أغنية 369 من ألبوم في حتة تالتة

طرحت بشرى، برومو أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "369" من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

أغنية "369" هي ثاني أغاني ألبوم "في حتة تالتة" بعد طرح أغنية "الليل" منذ أسابيع قليلة وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وشاركت بشرى مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته ال٣٣، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشري فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولي بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

https://www.instagram.com/reel/CkjIQmFgBC8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=