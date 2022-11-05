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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عطاء جاد الكريم: بنك المخلفات يوفر مجمعات تعد سلاسل إمداد للطاقة والمصانع

المخلفات
المخلفات

كشف عطاء جاد الكريم مؤسس  بنك المخلفات المصري، تفاصيل المشروع، مؤكدا أن هناك عائد اقتصادي من المشروع. 

 

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وأضاف عطاء جاد الكريم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المشروع عبارة عن مجمعات مركزية للمخلفات ذات القيمة الاقتصادية. 

 

المخلفات ذات القيمة الاقتصادية


وتابع عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري، أن  المشروع يتعامل مع المخلفات ذات القيمة الاقتصادية بكل اشكالها ، لافتا إلى أن المشروع يوفر مجمعات تعد سلاسل إمداد حقيقية للطاقة والمصانع، ومن خلالها نصل للشمول المالي والتحول الرقمي.

 

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