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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.. تعرف عليه

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

تختتم وزارة السياحة والآثار اليوم حملة "100 عام توت عنخ آمون آثار رائعة" والتي أطلقتها الوزارة عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

ذكرى اكتشاف مقبرته.. وزارة السياحة تستعرض إناء مستحضرات تجميل توت عنخ آمون

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية تحت عنوان "200 عام من العِلْم المستمر "

القناع الجنائزي لتوت عنخ آمون هو ختام الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتسليط الضوء على روائع من مقبرة الملك توت عنخ آمون على مدار الثلاثين يومًا الماضية، احتفالًا بمرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرته التي لا تزال تُبهر العالم.

روائع الفن

يُعد هذا القناع هو الأيقونة المميزة لكنوز الملك الشاب والتي تُعتبر من روائع الفن الأكثر شهرة في العالم.

صُنع القناع من الذهب المُطعم بالفيروز والعقيق واللازورد والأحجار شبه الكريمة.

يُصور القناع وجه الملك توت عنخ آمون في صورة أوزوريس، معبود الحياة الأخرى، أما خلفية القناع فمنحوتة بتعويذة للحماية.

توت عنخ آمون وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة السياحة والاثار الملك توت عنخ امون

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