رسالة فرقة الطلائع من شرم الشيخ.. "هنا وسط أهلك أرض الخير والحب"

وسط أجواء الحب والخير بمدينة السلام شرم الشيخ ومن أمام أيقونة السلام وخليج نعمة بدأت فرقة طلائع المحافظات بوزارة الشباب تبعث رسائل الحب والخير بأغنية كلماتها تقول " هنا أرض الحلم ارض الحب أرض الخير .. مهما يكون اسمك مهما يكون لونك .. من قلب الدنيا بنقول هنا بيتك وسط اهلك افرد جناحك طير.



بهذه الكلمات غني فريق طلائع المحافظات التابع لوزارة الشباب والرياضة عند أيقونة السلام وخليج نعمة للترحيب بضيوف المؤتمر بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



مشكلين كرنفالا فنيا بخليج نعمة لطلائع شباب مراكز شباب المحافظات على هامش مؤتمر الشباب للمناخ coy 17 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.



شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس كرنفالا فنيا لطلائع شباب مراكز شباب المحافظات على ممشى خليج نعمة أحد أهم المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ وتنوعت الفقرات ما بين الغناء والاستعراض والفنون الشعبية والبالية وذلك على هامش الحفل الختامى لمؤتمر الشباب للمناخ coy 17 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، ولاقت العروض اعجاب و كافة الحضور من الأجانب والمصريين الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية المتنوعة .





خليج نعمه مو

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فرقة الطلائع

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