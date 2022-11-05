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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

صدى البلد

أعلن وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، وضع رؤية موحدة تتماشى مع الموقف الإفريقي المشترك، فيما يتعلق باستغلال المحروقات من خلال الاتحاد الإفريقي؛ لتقديمه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.


جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد "فيديو كونفرانس".


وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، أكد وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط دعمهم لجميع الجهود البشرية الرامية إلى مكافحة مخاطر تغير المناخ، مع التأكيد على الحاجة إلى استخدام التقنيات الجديدة التي تسمح باستخدام الوقود الأحفوري مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية.


كما ناقش المشاركون في هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة رئيس المنظمة للعام الجاري ديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الثروة المعدنية والبترول والغاز بجمهورية أنجولا، موضوع "مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا والانتقال نحو الطاقات المتجددة".


وحدد الوزراء الأفارقة التحديات التي تلوح في الأفق، والتي ستواجهها صناعة النفط والغاز في إفريقيا في ظل تناقص الاستثمار وتمويل صناعة النفط والغاز.


وفيما يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة في القارة، قرر مجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية البحث عن موارد في القارة من أجل جمع رأس المال اللازم لمواصلة تمويل صناعة النفط والغاز، واتفقوا على أن إفريقيا بحاجة إلى مراجعة استراتيجيتها في ظل المتغيرات الجارية، مع وجوب البحث عن الخبرة الإفريقية في مجالات التكنولوجيا والتمويل والأسواق.

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