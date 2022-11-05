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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة واليابان تشددان على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

شددت الولايات المتحدة واليابان على حتمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.


جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مونستر بألمانيا نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري (جي-7). 


كما ناقش الوزيران، بحسب البيان، استمرار كوريا الشمالية في الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار وأكدا ضرورة توحد المجتمع الدولي لمحاسبة بيونج يانج.


ومن جانبه، رحب بلينكن برئاسة اليابان لمجموعة الدول الصناعية السبع لعام 2023 المقبل وعضوية مجلس الأمن الدولي.


وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية دعم اليابان القوي والمستمر لأوكرانيا، وتعميق تعاون واشنطن وطوكيو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة وضمان سلاسل التوريد الآمنة.


ويزور بلينكن مدينة مونستر بألمانيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع وللمشاركة في منتدى العقود الآجلة بين الولايات المتحدة وألمانيا.


كما بحثت الولايات المتحدة وغانا القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهودهما المستمرة بشأن الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي.


جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيرته الغانية شيرلي أيوركور بوتشوي في ألمانيا.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وغانا في تعزيز الأهداف المشتركة من خلال مجلس الأمن الدولي.


ويزور وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مدينة مونستر الألمانية لمناقشة التداعيات العالمية للحرب الروسية على أوكرانيا والتعاملات المستقبلية مع إيران.
 

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