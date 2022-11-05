الاتصالات العراقية تحجب أكثر من 400 موقع إباحي في يومين

حجبت وزارة الاتصالات العراقية أكثر من 400 موقع إباحي ، من خلال فريق فني شُكّل بتوجيه من وزيرة الاتصالات هيام الياسري.

وقال مصدر في الوزارة العراقية ، في حديث للصحيفة الرسمية، إنَّ "وزيرة الاتصالات أمرت بتشكيل فريق فني لحذف المواقع الإباحية"، موضحاً أنَّ اللجنة حذفت خلال اليومين الماضيين أكثر من 400 موقع إلى الآن.

وأضاف المصدر، أنَّ قراراً سابقاً صدر بحذف المواقع الإباحية لكنه لم ينفذ، مشيراً إلى أنَّ الأمر نفذ حالياً بتوجيه من وزيرة الاتصالات من خلال لجان فنية.

ولفت إلى أنَّ الشبكة العنكبوتية تضم آلافاً من المواقع الإباحية واللجنة تعمل على حجبها، موضحاً أنَّ هناك مواقع ابتدأت الوزارة بحجبها في حين أنَّ هناك مواقع أخرى تحت مسؤولية هيئة الإعلام والاتصالات من خلال الإشراف.