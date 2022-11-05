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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حضور عالمي في محاضرة لزاهي حواس عن توت عنخ آمون

زاهى حواس
زاهى حواس

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في حضور المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمي التي ينظمه مركز البحوث الأمريكي في مصر لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس بمحافظة الأقصر تحت عنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته، ووادى الملوك والملكات بعد رحيل هيوارد كارتر»، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وقد شارك في الحضور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بمصر، والدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافي بمركز البحوث الأمريكي بمصر ومدير مشروع ترميم بيت هيوارد كارتر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلي وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمستشار الثقافي الكندي، وعدد من رؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.

وقد أعلن الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة، عن إقامة عرض أوبرا توت عنخ آمون يومى ٣ و٤ مارس المقبل، من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر.

ويهدف هذا المؤتمر العلمي إلى استعراض أحدث البحوث العلمية التي أجريت بشأن الملك توت عنخ آمون وآثاره ومقبرته، كما سيُلقي الخبراء المشاركون في المؤتمر محاضرات في مجالات متنوعة مثل حياة الملك توت عنخ آمون وموته، فضلًا عن تاريخ أعمال التنقيب عن مقبرته.

وتشهد الجلسة الأولى للمؤتمر إلقاء محاضرات من كلٍ من اللورد جورج كارنرفون والليدي فيونا كارنرفون وهما من أحفاد اللورد جورج هربرت إيرل كارنرفون الخامس الذي موّل أعمال التنقيب عن المقبرة.

وسيشهد المؤتمر محاضرات متميزة أخرى يلقيها كلٌ من الدكتورة سليمة إكرام أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "الشدائد والمِحن التي مرت بها مومياء توت عنخ آمون"، والدكتور نيكولاس ريفز عالم الآثار المصرية القديمة البريطاني عن "مظاهر إعادة استخدام مقبرة توت عنخ آمون"، والدكتور نوزومو كاواي أستاذ علم المصريات بجامعة كانازاوا باليابان ومدير البعثة اليابانية المصرية العاملة في شمال سقارة عن "بعض الملاحظات بشأن طبقة موظفي توت عنخ آمون".
 

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السياحة والاثار زاهي حواس توت عنخ آمون وزير الاثار الأقصر

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