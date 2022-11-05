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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عاشا بسببها 9 أيام.. القهوة تنقذ عاملين بمنجم في كوريا الجنوبية من الموت

عمال المناجم
عمال المناجم

فاجأ اثنان من عمال المناجم في كوريا الجنوبية الجميع بأنهما مازالا على قيد الحياة رغم أنهما ظلا محاصرين لمدة 9 أيام في أحد مناجم الزنك بعد انهياره في كوريا الجنوبية.

واعتبر الجميع العثور عليهما أحياءا بالمعجزة، خصوصا وأن كوريا الجنوبية لا تزال في حالة حداد بسبب الإعصار المميت، الذي ضربها وخلال الحديث معهما كشف العاملات عن سر بقاءهما على قيد الحياة، موضحين أن أمر يرجع إلى مسحوق قهوة سريع التحضير فقط.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الرجلان وأعمارهما بين 62 و 56 عاما ، إنهما حافظا على دفء أجسامهما من خلال إشعال النار وبناء خيمة من البلاستيك مكثا فيها.

القهوة تنقذ عمال مناجم من الموت

وبينت الإذاعة أن حالتهما الصحية مستقرة، والغريب أنهما ظلا على قيد الحياة طوال هذه المدة دون طعام أو شراب، لكن كانت معهما مادة وحيدة وهي أكياس قهوة سريعة الذوبان، والتي كانت وسيلتهما للبقاء أحياءا، إذ تناولاها وهي مسحوق.

جاء ذلك خلال فترة حداد وطني لكوريا الجنوبية ، بعد مقتل أكثر من 150 شخصًا في تدافع في العاصمة سيول الأسبوع الماضي.

 كانت قد تقطعت السبل بالعاملين على عمق 200 متر تحت الأرض بعد انهيار جزء من منجم الزنك الذي كانوا يعملون فيه في 26 أكتوبر في بونغهوا، شرق البلاد.

وتم إنقاذهما أخيرًا ليلة 4 نوفمبر، بعد أكثر من تسعة أيام من بدء محنتهم، وكانا قادرين على الخروج من المنجم وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، لكن قال طبيبهم إنه يجب عليهما الشفاء التام قبل الخروج.

ووصف الرئيس يون سوك يول إنقاذهما بأنه معجزة ، وكتب على فيسبوك: "أشكرك يا الله وأشكرك مرة أخرى على عودتهما بأمان من مفترق طرق الحياة والموت".

وقالت السلطات إن عمال المناجم نجوا من شرب المياه المتساقطة من السقف واستخدام مسحوق خليط القهوة الفوري كوجبة.

وكانت قد بدأت عملية الإنقاذ يوم الخميس الماضي، عندما حفر عمال الطوارئ حفرة وأدخلوا كاميرا صغيرة في محاولة لتحديد مكان عمال المناجم، وتم العثور عليهما في النهاية وهما جالسان بجوار بعضهما للتدفئة.

عمال منجم سيول إعصار القهوة عمال المناجم

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