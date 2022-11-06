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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: الجماعات المتطرفة تستخدم العنف في تغيير ما تعتبره منكرا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية ان الجماعات المتطرفة بدأت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفهمها السقيم، بعدها طورت فكرها باستخدام العنف في تغيير ما تعتبره منكرًا؛ الأمر الذي أدى إلى مصادمات مع شرائح المجتمع المختلفة، وسحب الدول الأخرى إلى العنف.

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أكدت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحة الإرهاب تحت المجهر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها «حرام شرعًا».

حرمة الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة
وفي فتوى لدار الإفتاء، أكدت أنه لا علاقة لجماعات التطرف والعنف؛ كتنظيم داعش ومن على شاكلته بهذه المعاني النبوية السامية، بل هم جماعات إرهابية لها ممارسات عدوانية شاذة تجاه العُزَّل والأبرياء.

ولفتت إلى أن القتال الذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف: هو الدفاعُ وردّ العدوان، وقد يأتي في صورة حسيّة بإعداد العُدَّة كما هو شأن الجيوش النظامية القائمة الآن في الدولة الحديثة، وقد يأتي في صورة معنويّة باللسان والبيان وإقامة الحجة والبرهان، وهو ما جاء به الشرع الشريف، ودلّت عليه نصوص الدين الحنيف، وجعل له شروطًا وقيودًا وضوابط صارمة.

وأضافت الإفتاء أن الطائفة المذكورة في الحديث الشريف فيمثلها قطاع عريض من خيار الأمة المحمدية؛ من جيوش تعمل تحت راية الدولة، ومن علماء مخلصين سائرين على طريق الهدى والرشاد إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

دار الإفتاء المصرية التنظيمات المتطرفة التطرف الجماعات المتطرفة

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