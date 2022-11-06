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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السبب الحقيقي لرحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك.. التفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

في قرار فاجا الجميع، أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الرحيل عن قناة الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك

وكتب خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ينتهي تعاقدي مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر.. أتمني التوفيق لي فيما هو قادم بإذن الله".

رد فعل الزملكاوية على قرار خالد الغندور 

التعليقات انهالت على خالد الغندور، لمعرفة أسباب الرحيل خاصة وأن جماهير الزمالك تعتبر الغندور أحد أهم المذيعين في القناة المدافعين عن الفريق والمعبرين دائما عن آراء الجماهير.

وعلق أحد المتابعين من محبي خالد الغندور: “ربنا يوفقك وتفضل سلاح الزمالك الا بيدافع عنه في كل مكان”.

بينما قال آخر مستنكرا قرار خالد الغندور: “تتمنى التوفيق لك..  طيب والقناة !” بينما قال ثالث: “بالتوفيق ان شاء الله ياكابتن ربنا يبارك فيك ويحفظك”، و “بالتوفيق يا كبتن خالد وربنا يوفقك في أي قناة”.

وكتب أحد مشجعي الأهلي: “والله كوني أهلاوي بس من قلبي والله ربنا يوفقك ف خطوتك القادمة ومتلتفتش لبعض الناس لأن هيكون ليك منتقدين كتير”.

هل توجد أزمات مع النادي ؟

ومن خلال السؤال لأحد المصادر بقناة الزمالك، حول أسباب رحيل خالد الغندور عن القناة، قال لصدى البلد إن الكابتن خالد الغندور اختار الرحيل عقب انتهاء عقده بلا أي مشاكل وبالتراضي.

وقال إنه لا توجد أي مشكلات بين النادي أو القناة او خالد الغندور الذي يعد من أحد أبرز الإعلاميين في القناة، وأن رحيل الغندور جاء لأسباب يعلمها هو بالتأكيد.

وأكد طيب العلاقة التي تجمع الإعلامي خالد الغندور بالقناة والدليل على ذلك استكمال 25 يوم في القناة حتى انتهاء عقده رسميا.

السبب الحقيقي لرحيل خالد الغندور

وكشف الإعلامي خالد الغندور بنفسه عن سبب رحيله عن القناة فور انتهاء تعاقده، وذلك من خلال الرد على تعيقات الجماهير التي طالبته بالكشف عن سبب الرحيل.

وفي معرض التعليقات على المنشور، كتب خالد الغندور ردًا على أحد التعليقات التي طالبته بالكشف عن وجهته القادمة بعد قناة الزمالك.

وقال خالد الغندور حول وجهته القادمة" :حان الوقت لتجربة جديدة في قناة عامة".

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