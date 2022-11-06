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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتصار السيسي: أتطلع أن تخرج قمة مؤتمر المناخ بإجراءات حاسمة لحماية كوكبنا

صدى البلد

رحبت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضيوف المشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

 

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أرحب بكل ضيوف مصر الأعزاء في قمة المناخ التي تعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، وأتطلع إلى أن تخرج هذه القمة بإجراءات حاسمة لحماية كوكبنا من خطر تغيرات المناخ”.

 

وتابعت: “أتمنى التوفيق لكل قادة العالم في مهمتهم في هذه القمة الاستثنائية”.

 

وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.

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