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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : تستعد لزفافك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، إذا كنت تخطط للتسوية مع شريكك ، فهذا ممكن من كل شيء، يمكن أن يكون هذا اقتراح زواج أو اجتماع الأسرة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، لقد وصلت إلى مرحلة في الحياة تشعر فيها بالاكتفاء الذاتي، كانت هناك لحظات شعرت فيها بخيبة أمل وشككت في نفسك، لكن الأمور تغيرت الآن، الغيوم تبتعد عن طريقك وترسل لك شعاع الأمل، أنت فرد مستقل اليوم قادر على كسب عيش جيد بمفردك.

توقعات برج الثور مهنيا

إذا كنت جديدًا في مهنتك ، فامنحها بعض الوقت لتستقر فيها، ركز في العملية التي يجب التركيز عليها والاتساق الذي يؤتي ثماره.

توقعات برج الثور صحيا

تشعر أنك قوي اليوم، ستكثف القوة في عضلاتك بجلسة تمرين جيدة.

توقعات برج الثور عاطفيا

خطط لفيلم أو موعد عشاء مع هذا الشخص المميز، دع العواطف المتفتحة تروي قصة رومانسية، من المرجح أن يتزوج غير المتزوجين.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

إذا كنت قد تلقيت راتبك الأول ، فقم بشراء شيء لوالديك، قد يكون هذا عربون تقدير، إن التمتع بحياة ثرية وقلب ثري سيأخذك إلى أماكن.

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