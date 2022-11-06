رئيس الوزراء: مصر تقدم رسالة مهمة للعالم خلال افتتاح المنطقة الخضراء.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه سعيد بافتتاح المنطقة الخضراء لقمة المناخ COP 27 والتى ترأسها مصر هذا العام، مشيرا الى أن هذه المنطقة تم بدأها من الصفر وكان هناك حرص على إقامتها على أعلى مستوى لكي تفوق مثيلتها فى المؤتمرات السابقة.

وأضاف "مصطفي مدبولى" خلال افتتاح منطقة المعارض والأجنحة الحكومية للوزارات بالمنطقة الخضراء، أن المساحة الخضراء التي تم اقامتها أكبر من المساحات التى كانت فى مؤتمرات المناخ السابقة.

وتابع مصطفى مدبولى أن مصر تقدم رسالة هامة جدا خلال افتتاح المنطقة الخضراء وهي أن المنطقة الخضراء هي المنطقة الغير رسمية والتي يتواجد بها كل المجتمع الغير رسمي مثل الجمعيات والمنظمات الدولية واقليمية ومحلية وخبراء وشباب.