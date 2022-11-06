عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبراء: ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ذوبان البحيرات الثلجية لـ عشاق التزلج

صدى البلد

تحمل تقديرات خبراء التغيرات المناخية أخبارا "غير سارة " لهواة التزلج على الجليد إذ يقول الخبراء إن ذوبان البحيرات الثلجية التي يرتادها عشاق التزلج صار بوتيرة أعلى تصل إلى 13 في المائة عما كان عليه معدل ذوبانها في عام 1990.
وقال الخبراء إن زمن بقاء تلك البحيرات في حالة صالحة و آمنة للتزلج فوقها لن يتعدى 24 يوما بعد مرور ثمانين عاما من الآن حيث ستكون درجة حرارة الأرض قد ارتفعت بواقع 3 نقاط مئوية. 
وأوضح خبراء المنظمة الدولية للبيئة التابعة للأمم المتحدة أن 5ر58 مليون بحيرة جليدية ستختفى من على وجه الأرض بحلول نهاية القرن الحالي نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري و ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ، وبحسب تقرير صدر عن المنظمة سيكون اختفاء البحيرات الثلجية في منطقة القطب الشمالي أسرع بثلاثة أضعاف معدل اختفائها في مناطق العالم الأخرى. 
واستنادا إلى نتائج مختبرات المحاكاة البيئية التابعة للمنظمة انتهى الخبراء إلى أن مستوى تثلج سطح البحيرات في العالم سيقل بنهاية القرن الحالي إلى 23ر متر عن مستواه الحالي، و أن ينخفض معامل التحلل الجليدي ليصل إلى 38 يوما في حالة البحيرات الثلجية الموسمية. 
وأكد الخبراء أن التغيرات المناخية وتأثيراتها على البحيرات الجليدية لن تتيح من الآن فصاعدا فرصة كبيرة لهواة صيد الأسماك من تلك البحيرات للمارسة هوايتهم التي تحقق إيرادات قدرها 890 مليون يورو فى بلد كالنرويج سنويا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

سوق المستعمل| بـ 50 ألف جنيه .. 5 سيارات شبابية .. صور

موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟

علي هامش مؤتمر المناخ.. فرنسا تعلن عن تنظيم اجتماع خاص لدعم إفريقيا

محمود محيي الدين: الفن يقوم بدور مهم في زيادة الوعي بقضايا المناخ

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

منظور ضبابي.. صربيا ترفض خطة فرنسا وألمانيا بشأن كوسوفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الأكل المفرط من إحدى الفواكه يصيبك بمشاكل في الجهاز التنفسي

كيف تحمى نفسك من التهاب اللثة؟ .. طرق العلاج والوقاية

فستان جريء.. دينا الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

منتشر بالأسواق.. تناول هذا النوع من اللحوم يصيبك بالسرطان

فيديو

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ