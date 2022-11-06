خبراء: ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ذوبان البحيرات الثلجية لـ عشاق التزلج

تحمل تقديرات خبراء التغيرات المناخية أخبارا "غير سارة " لهواة التزلج على الجليد إذ يقول الخبراء إن ذوبان البحيرات الثلجية التي يرتادها عشاق التزلج صار بوتيرة أعلى تصل إلى 13 في المائة عما كان عليه معدل ذوبانها في عام 1990.

وقال الخبراء إن زمن بقاء تلك البحيرات في حالة صالحة و آمنة للتزلج فوقها لن يتعدى 24 يوما بعد مرور ثمانين عاما من الآن حيث ستكون درجة حرارة الأرض قد ارتفعت بواقع 3 نقاط مئوية.

وأوضح خبراء المنظمة الدولية للبيئة التابعة للأمم المتحدة أن 5ر58 مليون بحيرة جليدية ستختفى من على وجه الأرض بحلول نهاية القرن الحالي نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري و ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ، وبحسب تقرير صدر عن المنظمة سيكون اختفاء البحيرات الثلجية في منطقة القطب الشمالي أسرع بثلاثة أضعاف معدل اختفائها في مناطق العالم الأخرى.

واستنادا إلى نتائج مختبرات المحاكاة البيئية التابعة للمنظمة انتهى الخبراء إلى أن مستوى تثلج سطح البحيرات في العالم سيقل بنهاية القرن الحالي إلى 23ر متر عن مستواه الحالي، و أن ينخفض معامل التحلل الجليدي ليصل إلى 38 يوما في حالة البحيرات الثلجية الموسمية.

وأكد الخبراء أن التغيرات المناخية وتأثيراتها على البحيرات الجليدية لن تتيح من الآن فصاعدا فرصة كبيرة لهواة صيد الأسماك من تلك البحيرات للمارسة هوايتهم التي تحقق إيرادات قدرها 890 مليون يورو فى بلد كالنرويج سنويا.