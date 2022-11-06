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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترات الدراسية التي يتم تقديمها لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي 2022 /2023

خطاب رسمي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- عدد الفترات الدراسية للمنهج متعدد التخصصات : 5.5 فترة بما يعادل 11 حصة
- عدد الفترات الدراسية لمنهج الرياضيات : 4 فترات بما يعادل 8 حصص
-عدد الفترات الدراسية لمنهج اللغة العربية 6 فترات بما يعادل 12 حصة
- عدد الفترات الدراسية لمنهح التربية الدينية فترة واحدة بما يعادل حصتين
- عدد الفترات الدراسية لمنهج اللعة الانجليزية فترتين بما يعادل 4 حصص
- عدد الفترات الدراسية لمنهج التربية الرياضية فترة واحدة بما يعادل حصتين
-عدد الفترات الدراسية لانشطة التوكاتسو نصف فترة بما يعادل حصة واحدة
-عدد الفترات الدراسية لمنهج القيم واحترام الاخر فترة واحدة بما يعادل حصتين

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تضاف فترة في مادة اللغة الانجليزية لتدريس المستوى الرفيع لمدارس التعليم الرسمي لغات والخاص لغات.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الصفوف الابتدائية Jobs Education

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