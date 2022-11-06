عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

صدى البلد

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:.

حراسة المرمى: تشيزني. 

خط الدفاع: دانيلو، بريمر، ساندرو و كوادرادو. 

خط الوسط: لوكاتيلى، فاجولى و رابيو.

خط الهجوم: كوستيتش، ميرتى وميليك.

بينما أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام يوفنتوس والذي جاء كالتالي:.

تشكيل إنتر ميلان:.

حراسة المرمى: أونانا. 

خط الدفاع: سكرينيار، دى فريج، أتشيربي ودومفريس. 

خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

خط الهجوم: ديماركو، لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق إنتر ميلان المركز السادس برصيد 24 نقطة.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الايطالي تشكيل يوفنتوس تشكيل إنتر ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أعمال عدائية وظروف مناخية.. أوكرانيا: انخفاض مساحة زراعات الحبوب بنسبة 40٪

سفير تركيا لـ «صدى البلد»: نشارك بأكبر جناح في قمة شرم الشيخ للمناخ

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

أفريقيا ترى العلامات.. تغير المناخ ينذر بموجات نزوح مخيفة داخل القارة السمراء

أبو العينين : مصر تفتتح أكبر متحف في العالم العام المقبل

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

بعد كشف حقيقة تعرضها للضرب..ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة جريئة

إطلالة جريئة ..ابنة ماجد المصرى تثير ضجة بعد خلعها الحجاب

فيديو

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ