تشكيل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:.
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو، بريمر، ساندرو و كوادرادو.
خط الوسط: لوكاتيلى، فاجولى و رابيو.
خط الهجوم: كوستيتش، ميرتى وميليك.
بينما أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام يوفنتوس والذي جاء كالتالي:.
تشكيل إنتر ميلان:.
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: سكرينيار، دى فريج، أتشيربي ودومفريس.
خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.
خط الهجوم: ديماركو، لاوتارو مارتينيز ودجيكو.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق إنتر ميلان المركز السادس برصيد 24 نقطة.