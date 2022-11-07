عرض شهرزاد بأوبرا الإسكندرية في 16 نوفمبر

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري عرض "شهرزاد " بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ، ١٦ نوفمبر الجاري على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يدور العرض حول شخصية شهرزاد الاسطورية التي كانت مادة خصبة للخيال والابداع فى جميع المجالات ، و تمت ترجمة القصص التى روتها فى حكايات ألف ليلة وليلة إلى جميع لغات الفن القديم و المعاصر ، و يؤدى الأدوار الرئيسية بالعرض شيرلي أحمد في دور شهرزاد و نادر جمال في دور شهريار ، موسيقى ريمسكي كورساكوف ، تصميم واخراج وليد عوني .



تجدر الاشارة إلى أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عونى عام ١٩٩٠، حيث صمم و اخرج العديد من الأعمال التي تناولت قضايا هامة و أفكار هادفة ، إلى جانب أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادی عبد السلام، محمود مختار، محمود سعيد، عبد الهادي الجزار ، شاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية .