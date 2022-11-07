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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي سابق يتحدث عن عمل المخابرات السعودية بشأن إيران.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للجنرال السابق بالجيش الأمريكي جاك كاين، تحدث فيها عن المخابرات السعودية.

وتصريحات الجنرال المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" في 2 نوفمبر 2022، حيث سئل عن نفي طهران ما ورد بتقارير مخابراتية سعودية عن "هجوم إيراني وشيك محتمل".

وقال جاك كاين "أنا أصدق نظام المخابرات السعودية الذي يعتبر ممتازا، وخصوصا عندما يكون مركزا على إيران".

وأضاف: "بالطبع لدينا معلومات من جهتنا أيضا والإسرائيليون كذلك".

وصرح: "في العام 2019 نفذ الإيرانيون هجوما ناجحا على حقول نفطية سعودية وهنا ما يدعو للقلق، ليس الحوثيون فقط يطلقون صاروخا أو اثنين باتجاه الرياض".

وتابع قائلا: "بالمناسبة قدم السعوديين للولايات المتحدة معلومات استخباراتية بأن الإيرانيين من المحتمل أن يهاجموا أربيل، وهي مدينة في شمال العراق، والتي نشير إليها بكردستان.. حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية".

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