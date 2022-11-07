الدفاع السعودية تعلن تحطم طائرة حربية قرب قاعدة الملك عبد العزيز.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة حربية من طراز "إف-15 إس" جراء خلل فني أثناء مهمة تدريبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي في بيان، إنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد 06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.