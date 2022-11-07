المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عددا من الفاعليات بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات المختلفة.

حيث قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتنظيم احتفالية لتكريم المتفوقين دراسياً من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمجتمع المدنى فى كافة المراحل التعليمية والمتفوقين رياضياً وكذا تكريم عدد من مديرى المدارس بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

كما تضمنت احتفالية المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفقرات الفنية والغنائية وسط حالة من البهجة والفرحة التى غمرت الحاضرين.

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به الآلآف من شباب الجامعات والمدارس والنوادى بمحافظة الأسكندرية بدءًا من كوبرى استانلى حتى مكتبة الأسكندرية ، واختتمت الإحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الأسكندرية.

المنطقة الشمالية العسكرية

كما نظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى ل 110 شباب وفتايات من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية بالتعاون مع محافظة الغربية وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية

فيما أكد اللواء أح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المدنى بمختلف فئاته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إيماناً بالدور المجتمعى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهداً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل .

من جانبهم عبر أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية المنطقة الشمالية العسكرية عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدنى.

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