عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقوا جثته بالترعة.. الإعدام شنقا والمؤبد للمتهمين بخطف صيدلي وقتله ببنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت محمود صبحي عامر، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وشريف السباعي، ورشاد راشد، وبحضور احمد حسن وكيل النيابة، بالإعدام شنقا لمتهمين وهم مهندس حاسب آلي، وملاحظة بشركة غاز، وكذلك السجن المؤبد لصاحب مكتب دعاية، وجميعهم مقيمون بنها بمحافظة القليوبية، لاتهامهم بخطف صيدلي وقتله بمدينة بنها، وذلك ضمن تشكيل عصابي صدر حكم بالإعدام بحق أحدهم من قبل، وذلك بعد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وكان المتهمون وعددهم 5 أشخاص، خطفوا صيدليا من مدينة بنها، وقاموا بتعذيبه وقتله وإلقاء جثته فى إحدى المجاري المائية، واستولوا على فدية من أهله قدرها ربع مليون جنيه، وسبق أن قضت المحكمة حضوريًا بإعدام متهم منهم والتصديق على الحكم وتأييده.
وفى ضربة موثقة لأجهزة أمن القليوبية، أُلقي القبض على المتهمين الهاربين من أفراد التشكيل العصابي، وبمثولهم أمام محكمة الجنايات بجلسة إعادة الإجراءات كونهم صادر بشأنهم حكم غيابى، رفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم، وقضت بإحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
الجدير بالذكر أنّ المتهمين صادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من قبل، وتعود أوراق القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية، بقيام 5 أشخاص باختطاف صيدلي من صيدليته بمدينة بنها، وتتبعه وهو فى طريقه إلى محل إقامته فى بنها وخطفه، ومطالبة أسرته بدفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وعقب قيام الأسرة بدفع المبلغ، عثروا على جثته فى إحدى المجاري المائية.
وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى كاميرات المراقبة التى بينت المتهمين، وهم يراقبون المجنى عليه خلال خروجه والسير خلفه من الصيدلية وتتبعه، وتحديدهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الجريمة بالاشتراك مع اثنين أخرين هاربين، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فاصدرت حكمها السابق بإعدامهم

بنها محافظة القليوبية مفتى الجمهورية أمن القليوبية القليوبية محكمة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

موضوعات متعلقة

ضبط 15 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط 26 ألف مواد بترولية قبل بيعهم فى السوق السوداء بالقليوبية

حبس بائع خضار مزق جسد نجار بسبب تروسيكل في القليوبية

ترشيحاتنا

المرأة وثقافة التسامح.. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

بتصريح مثير ومبهم.. أول اعتراف روسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

بعد استغلال اسمه.. إيلون ماسك يهدد منتحلي الصفة على تويتر

اليوم.. انطلاق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة السيسي وولي العهد السعودي

الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

بريطانيا : 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار التكنولوجي الأخضر في مصر وكينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

"ذا كراون" في مرمى الانتقادات قبل ساعات من عرضه عبر نتفليكس

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ