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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق منصة شباب العالم في المنطقة الخضراء لقمة المناخ بشرم الشيخ

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق "منصة شباب العالم" لقمة المناخ،  في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

منصة منتدى شباب العالم

وستشهد فعاليات منصة منتدى شباب العالم التي تنطلق في الفترة من 8 نوفمبر إلى 17 نوفمبر على المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء لمؤتمر قمة المناخ،  34 جلسة متنوعة بين حلقات نقاشية وورش عمل وقصص نجاح لمبادرات ومشاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة. وذلك بمشاركة واسعة من الشباب المصري والشباب المشارك في قمة المناخ من مختلف الجنسيات، كما يشارك في فعاليات منصة منتدى شباب العالم عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهم. بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطني ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

منتدى شباب العالم

وتتناول منصة منتدى شباب العالم عدد كبير من الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا المناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع التطرق إلى كيفية حث قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع في الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، فضلاً عن إلقاء الضوء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع منذ انعقاد قمة المناخ برلين 1995 واتفاق باريس للمناخ، واستكمال الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.

تغير المناخ

وتضم أجندة نقاشات منصة منتدى شباب العالم كيفية بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة، وقضايا الطاقة النظيفة والصحة، وريادة الأعمال والابتكار والاستدامة، ودور الأحزاب السياسية في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة عواقب المناخ، والمباني الخضراء، والهجرة المناخية، وندرة المياه، ودور الإعلام في التغير المناخي، والصحة العقلية، والوظائف الخضراء، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات التي تواجه مكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني في القضايا البيئية.

منتدى شباب العالم قمة المناخ المنطقة الخضراء منصة شباب العالم الأمم المتحدة تغير المناخ شرم الشيخ

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