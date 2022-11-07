أستاذ صدرية: الفيروس المخلوي يصيب الأطفال بكثرة ويصاحبه ارتفاع في الحرارة

انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل كثيرة حول نوع الفيروسات يسمى "الفيروس المخلوي"، ومع انتشار الأقاويل تنتشر العديد من الشائعات المتعلقة بهذا الفيروس.

وكشف الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني بجامعة القاهرة السابق، إن الفيروس المخلوي هو من نوعية الفيروسات الموسمية يزيد وينتشر في فصل الشتاء وهو ليس فيروس جديد وليس له خطورة تماما ولكنه يسبب نزلة في الشعب الهوائية الطرفية أي في آخر أطراف الشعب الهوائية "الشعيبات" حيث يحدث في تلك المنطقة التهاب لفترة محدودة وبالأخص يصيب الأطفال.

وأكد د. أيمن سالم، أن الأطفال يتأثروا كثيرا به لأن تكوين الجهاز التنفسي لديهم لم يصل إلى حالة مستقرة فالشعب الهوائية لم تصل بعد لأبعادها المعتادة، لافتاً إلى أنه من عمر 8 سنوات تبدأ في الاستقرار؛ ويبدأ الجهاز التنفسي في الاستقرار من النمو المرحلي، لذا تظهر أعراضه أكثر في الأطفال.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن من أعراض الفيروس المخلوي ارتفاع الحرارة والسعال يصاحبه ضيق في النفس وتسارع النفس وأصوات تصاحب النفس أثناء التنفس، كل هذه الأعراض تعتبر علامات مميزة للفيروس ويمكن علاجها مع العرض على الطبيب المختص.