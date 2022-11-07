وزير الطيران يوضح حقيقة الصور المتداولة لكثافة الخطوط الجوية

تحدث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، عن حقيقة الصور المتداولة والتي ترصد كثافة كبيرة في الطائرات القادمة لمدينة شرم الشيخ.

وأكد عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم رصد حركة الطائرات من خلال شركة الملاحة ومن خلال مراقبة المنطقة ومسارات الدخول".

وأضاف وزير الطيران المدني،:" قمنا بتشكيل لجنة لتنسيق وصول ومغادرة المسافرين إلي شرم الشيخ، كما قمنا بزيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ.

وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إلي أن حركة الطيران شهدت كثافة كبيرة خلال الفترة الحالية تزامنا مع بدء قمة المناخ.

