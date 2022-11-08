أخبار التوك شو| التقييم بالدولار.. وزير الطيران يعلق على ارتفاع أسعار التذاكر.. ووزير الري: مصر تدير ملف المياه عالميا على أعلى مستوى

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وزير الطيران: نعمل على تطوير مطار برج العرب لكي يكون صديقا للبيئة..فيديو

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه يتم تطبيق جميع معايير السلامة الجوية في الطائرات.



عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهن..فيديو

قالت الفنانة عفاف شعيب إنها لم تهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي ولكنها شعرت بالحزن عليهم فقط، مشيرة الى أنها قامت بالدعاء لـ حلا شيحة أن ربنا يردها ردا جميلا.



التقييم بالدولار.. وزير الطيران يعلق على ارتفاع تذاكر الطيران.. فيديو

رد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية.



نهاد أبو القمصان: بيئة العمل السلبية تسمح للموظف السام بالانتشار والتمدد

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أهمية التدريب للموظفين للتفريق بين الشخص السام والمبدع في العمل، قائلة: "لو شفنا حد يؤذي بيئة العمل لازم نعرف السبب ونعمل تدريب لكل اللي بيشتغلوا في المؤسسة وفي خلل بأن الناس ماتعرفش قواعد المؤسسة".



السفير ناصر كامل: مصر دولة رائدة في اتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية..فيديو

أكد السفير ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى عليها دور في تقديم الدعم للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية .



برنامج الأغذية العالمية: مشروع حياة كريمة يمكن العمل به في إفريقيا كنموذج ملهم.. فيديو

أكدت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لـبرنامج الأغذية العالمية بالشرق الأوسط وافريقيا، أننا نسعى للتوسع في المشروعات الزراعية، إضافة إلى العمل على تقديم الدعم للمزارعين.



الأغذية العالمية: تعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات الزراعة الذكية.. فيديو

أكدت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية بالشرق الأوسط وافريقيا، تهنئة مصر على استضافة قمة المناخ والتنظيم الرائع الذي قامت به، مشيرة إلى ان جائحة كورنا والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي.



وزير الخارجية: مصر حرصت على أن تكون cop 27 قمة تنفيذ الوعود

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه عدد المشاركين بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ وصل إلى 40 ألف مشارك.



وزير الري: مصر تدير ملف المياه على أعلى مستوى في العالم

رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، "هل عندنا مشكلة مياه؟.



عمرو أديب عن قمة المناخ بشرم الشيخ: مصر النهاردة جابت جول.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على استضافة مصر لـ قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ .