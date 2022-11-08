عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| التقييم بالدولار.. وزير الطيران يعلق على ارتفاع أسعار التذاكر.. ووزير الري: مصر تدير ملف المياه عالميا على أعلى مستوى

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

وزير الطيران: نعمل على تطوير مطار برج العرب لكي يكون صديقا للبيئة..فيديو
قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه يتم تطبيق جميع معايير السلامة الجوية في الطائرات.
 

عفاف شعيب: لم أهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي بسبب خلعهن حجابهن..فيديو
قالت الفنانة عفاف شعيب إنها لم تهاجم حلا شيحا وشهيرة وسهير رمزي ولكنها شعرت بالحزن عليهم فقط، مشيرة الى أنها قامت بالدعاء لـ حلا شيحة أن ربنا يردها ردا جميلا.
 

التقييم بالدولار.. وزير الطيران يعلق على ارتفاع تذاكر الطيران.. فيديو
رد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران  الداخلية.
 

نهاد أبو القمصان: بيئة العمل السلبية تسمح للموظف السام بالانتشار والتمدد
أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أهمية التدريب للموظفين للتفريق بين الشخص السام والمبدع في العمل، قائلة: "لو شفنا حد يؤذي بيئة العمل لازم نعرف السبب ونعمل تدريب لكل اللي بيشتغلوا في المؤسسة وفي خلل بأن الناس ماتعرفش قواعد المؤسسة".
 

السفير ناصر كامل: مصر دولة رائدة في اتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية..فيديو
أكد السفير ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى عليها دور في تقديم الدعم للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية .
 

برنامج الأغذية العالمية: مشروع حياة كريمة يمكن العمل به في إفريقيا كنموذج ملهم.. فيديو
أكدت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لـبرنامج الأغذية العالمية بالشرق الأوسط وافريقيا، أننا نسعى للتوسع في المشروعات الزراعية، إضافة إلى العمل على تقديم الدعم للمزارعين.
 

الأغذية العالمية: تعاون مع مصر لتنفيذ مشروعات الزراعة الذكية.. فيديو
أكدت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية بالشرق الأوسط وافريقيا، تهنئة مصر على استضافة قمة المناخ والتنظيم الرائع الذي قامت به، مشيرة إلى ان جائحة كورنا والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي.
 

وزير الخارجية: مصر حرصت على أن تكون cop 27 قمة تنفيذ الوعود
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه عدد المشاركين بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ وصل إلى 40 ألف مشارك.  
 

وزير الري: مصر تدير ملف المياه على أعلى مستوى في العالم
رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، "هل عندنا مشكلة مياه؟.
 

عمرو أديب عن قمة المناخ بشرم الشيخ: مصر النهاردة جابت جول.. فيديو
علق الإعلامي عمرو أديب، على استضافة مصر لـ قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ .

مطار برج العرب وزير الطيران المدني التغيرات المناخية الطيران المدني حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الأهلي خارج حسابات كولر.. ورحيله عن النادي في يناير

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 8-11-2022

دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن

مسؤولة لبنانية عن دعوة السيسي لوقف الحرب الأوكرانية: الأهم في قمة المناخ| فيديو

وزير الري يكشف تفاصيل مبادرة التكيف مع قطاع المياه

رفع الحرج عنها.. ميمي فؤاد يكشف تفاصيل انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب l خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

بعد عودتها لحسام حبيب.. إطلالات صدمت جمهور شيرين بعد الطلاق

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ