أزهري: إرضاء الأم مقدم على رغبة الابن في الزواج.. فيديو

قال الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف، إن رضاء الأم مقدم على زواج الابن من المطلقة أو الأرملة.

وأضاف الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ربنا قرن شكر الأبوين بشكره سبحانه وتعالى"، لافتا: "الأم لا تغير ولا تبدل أم الزوجة قد تغير أو تبدل".

وأشار الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف،: "لابد من تقديم رضاء الأم قبل أي شيء"، موضحا: "على الابن ألا يتزوج من مطلقة أو أرملة إلا بعد رضاء الأم".