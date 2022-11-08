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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفيق كابو: منتخب تونس صعد إلى كأس العالم بالحظ.. وهذا الثنائي الأفضل في مصر

منتخب تونس
منتخب تونس

يرى التونسي رفيق كابو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي إنبي، أن المنتخب التونسي، صعد إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالحظ.

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وقال رفيق كابو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلدوزر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»: «هناك مشاكل في الدوري التونسي خلال السنوات الأخيرة، ومش منظم، عكس الدوري المصري، فهو دوري قوي للغاية وشرس، خاصة هذا الموسم؛ حيث دعمت كل الفرق صفوفها بصفقات قوية».

وأضاف: «صعود منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم؛ جاء بالحظ وبالصدفة».

وتابع: «أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، وأحمد عبد القادر لاعب  الأهلي ، أفضل لاعبي الدوري المصري الممتاز».

وأشار رفيق كابو إلى أنه دائم التواصل مع اللاعبين التوانسة المتواجدين في مصر، مضيفًا: «سعيد بتواجدي في نادي إنبي، ولكن أي لاعب يطمح في الانتقال للأهلي أو الزمالك».

رفيق كابو نادي إنبي كأس العالم الدوري المصري منتخب تونس

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