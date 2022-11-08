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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 78.2290 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري  24.1895 للشراء،24.2913 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


فرنك سويسري​ 24.5074   24.6107


100 ين ياباني16.5377  16.6063


ريال سعودي​  6.4536 6.4790


دينار كويتي    78.2290 78.7248


درهم إماراتي​   6.6022 6.6291


جنيه إسترليني  27.7425 27.8578


اليوان الصيني​    3.3544 3.3686

سعر الدولار اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم فرنك سويسري​ ريال سعودي

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