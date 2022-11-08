الدينار الكويتي بـ 78.2290 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 24.1895 للشراء،24.2913 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



فرنك سويسري​ 24.5074 24.6107



100 ين ياباني16.5377 16.6063



ريال سعودي​ 6.4536 6.4790



دينار كويتي 78.2290 78.7248



درهم إماراتي​ 6.6022 6.6291



جنيه إسترليني 27.7425 27.8578



اليوان الصيني​ 3.3544 3.3686