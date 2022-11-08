بورشه تشارك في الفورومولا إي 2023 بتريقات إضافية لـ 99X

أزاحت بورشه الستار عن أحدث سياراتها المشاركة في سباقات الفورمولا إي هي المقاتلة 99X من الجيل الثالث الكهربائي

تمت ترقية 99X للمشاركة الفورمولا إي من الجيل الثالث ، بقيادة أنطونيو فيليكس دا كوستا وباسكال ويرلين ، بشكل كبير مقارنة بالسيارة السابقة من الجيل الثاني 99X Electric Gen2 حيث قامت بورشه بإضافة مزيد من الترقيات على مجموعة نقل الحركة من 250 كيلوواط (335 حصانًا) في سيارة الجيل الثاني إلى 350 كيلو واط (469 حصانًا) ، مع زيادة توليد طاقة الفرامل الخلفية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 600 كيلو واط.

شملت التحسينات إضافة محرك أمامي وبالتالي لم تعد الفرامل الهيدروليكية مطلوبة في المحور الخلفي وقالت بورشه إن الطاقة المستعادة تمثل أكثر من 40٪ من تلك المستخدمة وقت السباق.



بغض النظر عن وحدة النقل المستخدمة مع 99X Electric Gen3، فإن بقية أجزاء المقاتلة مثل الهيكل والبطاريات والديناميكا الهوائية ، كلها تأتي بمواصفات قياسية تنطبق على جميع مركبات Formula E. تعتبر الاستدامة نقطة تركيز أساسية لكل عناصر السيارة المشاركة وسيتم إعادة تدوير بطاريات Williams Advanced Engineering أو إعادة استخدامها في النهاية من كل موسم ، ويتم إعادة تدوير ألياف الكربون المستخدمة في كل هيكل من سيارات Gen2 المتقاعدة.

ستظهر 99X Electric Gen3 لأول مرة في سباق مكسيكو سيتي الكهربائي بتاريخ 14 يناير 2023.

علق فلوريان مودلينجر ، رئيس فريق بورشه في سباق فورمولا إي الكهربائي إن بورشه "واثقة من أنها ستحقق مزيدًا من التقدم" لافتا إلى أن الشركة ما زالت تضفي مزيدا من التطوير على سيارتها المشاركة قبل بدء الموسم القادم، وأن الفريق سيكون في "وضع جيد" في عصر الرياضة الجديد.

أضاف مودليندر : "نأمل أن تجعل سيارات Gen3 الجيل الثالث الجديدة ، بما فيهم سيارتنا من بورشه 99X Electric ، أكثر إثارة للجماهير وتعطي شعبية وزخما لـ Formula E في جميع أنحاء العالم".

قال توماس لاودنباخ ، نائب رئيس بورشه لـ "موتورسبورت": "مثل جيل الفورمولا إي الجديد كليًا ، تمثل بورشه 99X الكهربائية الجيل الثالث علامة تكنولوجية مهمة في سباقات السيارات الكهربائية بالكامل. بالنسبة للفورمولا إي وكذلك لبورشه ، فإن إطلاق هذا الجيل من المركبات الجديدة من الموسم التاسع من بطولة Formula E العالمية يعد خطوة مهمة في مستقبل رياضة السيارات الكهربائية، نحن نتطلع إلى بداية الموسم وعصر جديد أيضا".