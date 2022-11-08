البيضة بجنيه واحد فقط.. شاب يثير الجدل في شوارع مصر

أثار الشاب منسي أبو عبده، المعروف بالمذيع الشعبي، ذهول المارة في الشوارع، عندما وقف يبيع البيضة بجنيه واحد فقط.. فما القصة؟

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو المذيع الشعبي وهو يبيع البيض للمواطنين في منطقة القومية بإمبابة محافظة الجيزة، بجنيه واحد فقط، تخفيفا على المواطنين.

البيضة بجنيه واحد

أثار هذا الموقف ذهول المواطنين في البداية، الذين تساءلوا عن حقيقة الأمر فمنهم من اقترب من الشاب منسي، سائلا إياه بدهشة: "البيضة بجنيه.. هو انا بحلم ولا ايه!".

كما تخوف البعض من صحة هذه البضاعة من البيض، الذي قد يكون فاسدا، لذلك يبيعه الشاب بهذا السعر، حيث سأله أحدهم: "أوعى يكون فيه حاجة!"، ليداعبه المذيع الشعبي: "البيض ده لا بيتسلق ولا بيتقلي.. بيتعمل بشاميل بس".

حد أقصى 10 بيضات

لم يقبل المواطنون على الشاب منسي أبو عبده في البداية، حيث لم يصدقوا الأمر، فضلا عن تخوف البعض من سلامة هذا البيض، إلا أن الشاب لم ينتظر كثيرا حتى يبيع كراتين البيض الخاصة به.

سرعان ما أقبل المواطنون بكثرة على الشاب بعدما تأكدوا من حقيقة الأمر وسلامة البيض، إلا أن منسي كانت له قاعدة في البيع وهو ألا يشتري المواطن أكثر من 10 بيضات كحد أقصى، وذلك لإتاحة الفرصة لغيره من المواطنين قبل نفاد الكمية.

التجول في باقي المناطق

لاقت مبادرة الشاب منسي، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وتفاعلا أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين، حيث أعلن المذيع الشعبي أن سيجول باقي المناطق والمحافظات لمواصلة بيع البيض بجنيه واحد.

وأكد منسي خلال الفيديو، أن مبادرته تهدف إلى التخفيف عن المواطنين خاصة الغير قادرين وذلك لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

سعر البيض اليوم

انخفضت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 70.75 جنيهًا في حين يتراوح سعره للمستهلك 73 جنيهًا حسب المنطقة.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 68.75 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 71 جنيهًا حسب المنطقة.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و 30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات.