أحمد موسى: مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شركات تبحث عن الاستثمار في مصر، منوها بأن مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث اليوم خطوة من ألف خطوة لتحقيق هذا الحلم، وبعد افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل مع النرويج.

الإعلام كله مركز مع مصر

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستكون دولة مركزية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الإعلام كله مركز مع مصر وقادة وهناك اوباش يسعون تشوية مصر، وهذا الأمر لن يبعدنا عن هدفنا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتجه نحو المستقبل من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر تدخل عصر إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

