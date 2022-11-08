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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصير: الدولة تدعم زارعة القمح والتقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج

الزراعة
الزراعة

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا، ثم 182 و77 ألف طن على التوالي.

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القصير: محدودية الأرض والفقر المائي والزيادة السكانية تحديات تواجه الزراعة


وأضاف السيد القصير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: كنا نزرع 1.5 مليون فدان من القطن، وبسبب الإهمال التسويقي توجه المزارع إلى زراعات أخرى.


وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: نستهدف زراعة نصف مليون فدان لمحصول القطن، لافتا إلى أن القطن من المحاصيل التي تتحمل جزء من الملوحة وجذورها تمتد في الأرض.

 

الدولة تدعم زراعة القمح


وأشار، إلى أن الدولة تدعم زراعة القمح والتقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج.
 

الزراعة السيد القصير استصلاح الاراضى أحمد موسى القطن

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