القصير: الدولة تدعم زارعة القمح والتقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا، ثم 182 و77 ألف طن على التوالي.



وأضاف السيد القصير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: كنا نزرع 1.5 مليون فدان من القطن، وبسبب الإهمال التسويقي توجه المزارع إلى زراعات أخرى.



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: نستهدف زراعة نصف مليون فدان لمحصول القطن، لافتا إلى أن القطن من المحاصيل التي تتحمل جزء من الملوحة وجذورها تمتد في الأرض.

الدولة تدعم زراعة القمح



وأشار، إلى أن الدولة تدعم زراعة القمح والتقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج.

