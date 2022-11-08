محافظ جنوب سيناء: العائد من تطوير شرم الشيخ هو جذب الملايين من الاستثمارات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ ساحرة تجذب الملايين من السياح، مضيفا أنه التقى بالسياح والمصريين في شرم الشيخ ووجد الفرحة في عيونهم من الجهد المبذول في المدينة.



وأضاف خالد فودة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم إنفاق الملايين لتطوير شرم الشيخ والعائد جذب الملايين من الاستثمارات، لافتا إلى أن تم مراعاة وصول الوفود الرئاسية إلى المؤتمر في موعدها دون زحام.

إنشاء كباري



وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن تم إنشاء كباري وطرق جديدة وبنية تحتية حديثة لتطوير شرم الشيخ.

