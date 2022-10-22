خالد فودة: تنفيذ الممشى السياحي في شرم الشيخ استغرق 5 أشهر| فيديو

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن فكرة الممشى السياحي في شرم الشيخ؛ متواجدة منذ 3 سنوات، مضيفا: بالفعل نفذنا ممشى سياحي محاط بالكافيهات والمحلات والمطاعم.

وقال خالد فودة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل في أي مشروع تنموي يتم تنفيذه على أرض مصر".

وأضاف خالد فودة :" تم تنفيذ الممشى السياحي في 5 أشهر، والأعمال الإنشائية كانت تتم على قدم وساق؛ استعدادا لقمة المناخ.

وواصل خالد فودة: سنتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن نظافة وصيانة الممشى السياحي.

وأكمل خالد فودة حديثه: طول الممشى السياحي 6 كيلو متر، وبه مساحات خضراء، ومطاعم، ومحلات، كما أن لدينا حديقة مركزية مساحتها 30 فدانا.