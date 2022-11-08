لا توجد نزاهة.. ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج ضد انتخابات الكونجرس

يزعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حدوث اضطرابات كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في ولايات مختلفة ويدعو أنصاره إلي الاحتجاج.

وقال ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "وضع الاقتراع في ديترويت سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، فقط ليُقال لهم، آسف، لقد صوتت بالفعل”.

وأوضح ترامب أن السلطات في ولاية بنسلفانيا قالت إن فرز الأصوات سيستغرق أيامًا، وفي ولاية أريزونا أبلغوا عن فشل أجهزة التصويت في المناطق التي يتعاطفون فيها مع الجمهوريين.

وأشار إلي أن مقاطعة ماريكوبا في أريزونا تدعي أن 20٪ من آلات التصويت لا تحسب الأصوات.

وكتب ترامب إن “الخلل يسجل فقط في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين”.

وأضاف: "سكان أريزونا: ابقوا حتى تدلوا بأصواتكم. إنهم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة، لا تدعوا ذلك يحدث”.

وتابع: "في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى. هل يجري تزوير التصويت نفسه كما في عام 2020؟"