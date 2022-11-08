عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التحضير لقمة المناخ، وسط التداعيات الإقتصادية بالغة الخطورة على كل الدول، والتي يمكن أن يلقي بظلاله على المؤتمر، لتغيير رؤى الدول في التعامل مع التغيرات المناخية.

سامح شكري: نعتز بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

سامح شكري عن إقحام بعض القضايا الداخلية بقمة المناخ: شيئ مؤسف.. فيديو

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، إن الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ فاق توقعاتنا.

 

وتابع وزير الخارجية، أن سفاراتنا في الخارج لعبت دور هام، لإقناع رؤساء تلك الدول بالحضور، والنتيجة كانت إيجابية بحضور 120 رئيس دولة، وتمثيل دبلوماسي كبير.

 

 إشادة بتنظيم المؤتمر

وأشار سامح شكري إلى أن هناك إشادة بتنظيم المؤتمر، وتجاوز بعض السلبيات في المؤتمرات السابقة.

 

سامح شكري وزير الخارجية شرم الشيخ الخارجية قمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

كيف أكفر عن ذنب كبير ارتكبته .. أمين الإفتاء ينصح

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

إغلاق المطارات والقطارات والمتاجر الكبرى.. إضراب عام في معقل الأوروبيين

سامح شكري: سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

ميدو يكشف كواليس غضب الأهلي بسبب إصابة محمود متولي في منتخب مصر

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

تعرف على الأسعار الرسمية.. كيف حاربت الحكومة شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار؟

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات لـ ياسمين عز أثارت الجدل

فيديو

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

الزوجة الشيطانة..سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ