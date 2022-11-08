سامح شكري: سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التحضير لقمة المناخ، وسط التداعيات الإقتصادية بالغة الخطورة على كل الدول، والتي يمكن أن يلقي بظلاله على المؤتمر، لتغيير رؤى الدول في التعامل مع التغيرات المناخية.

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، إن الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ فاق توقعاتنا.

وتابع وزير الخارجية، أن سفاراتنا في الخارج لعبت دور هام، لإقناع رؤساء تلك الدول بالحضور، والنتيجة كانت إيجابية بحضور 120 رئيس دولة، وتمثيل دبلوماسي كبير.

إشادة بتنظيم المؤتمر

وأشار سامح شكري إلى أن هناك إشادة بتنظيم المؤتمر، وتجاوز بعض السلبيات في المؤتمرات السابقة.