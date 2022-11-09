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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: العالم يحتاج 4 تريليونات دولار للوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050..فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن أفريقيا قارة شابة وأن الشباب يمثلون نحو 65 % من سكان القارة السمراء ورغم ذلك فهي من أفقر القارات .. رغم ثرواتها الضخمة في المواد الطبيعية فيمكن للقارة الإفريقية أن تمد العالم بالمواد الخام والطاقة والطعام .

 

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

تفاصيل مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في قمة المناخ

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بإحدي ندوات قمة المناخ حول تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا أن هذه الجلسة تناقش واحدة من أهم القضايا التي تواجه أفريقيا التي يسكنها نحو 1.2 مليار نسمة .

وأردف أنه بإمكاننا أن نفكر معا في هذا المؤتمر الهام من أجل حياة الشعوب والقارة الأفريقية، موضحا أن الواقع اليوم في أفريقيا نرى أن مشاركتها في الاحتباس الحراري لا تتجاوز 3 % والنسبة الباقية 97 % مسئول عنها باقي قارات العالم، منها قارة واحدة مسئولة عن 25 % من الانبعاثات.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه قد آن الأوان أن تأخذ أفريقيا حقها، مضيفا أن أفريقيا تواجه أهم وأكبر مشكلة للتغيرات المناخية وتأثرت كثيرا بمخاطر الانبعاثات والكربون وبالفقر والجوع والفيضانات التي تسببت في الكثير من الخراب على الجميع .

وأكد أن القصة حاليا هي الرؤية وكيف يمكن للاتحاد الأفريقي أن يسوق هذه الموارد والتوجه للمؤسسات المالية العالمية التابعة للأمم المتحدة لرؤية ما يمكن أن نفعله.

واستطرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، «نتحدث عن تعهدات بـ  100 مليار دولار، وخلال 10 سنوات لم يتم دفع سوى 18 مليار دولار»، في حين أن العالم يحتاج 4 تريليونات دولار للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

 

 تضع أفريقيا دراسة

وأضاف النائب محمد أبو العينين من سيدفع ويكون ملتزما بدفع التعويضات عن الأضرار، ولا بد من وضع رؤية عالمية وأن تضع أفريقيا دراسة يشترك فيها دول القارة لمعرفة من سيقوم بالتمويل، وهذا هو ما أشار إليه الرئيس السيسي في أحد اجتماعات الأمس ولا بد من إعلان مالية عالمية تكون قابلة للتنفيذ.
 

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب محمد أبو العينين التغيرات المناخية عام 2050

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