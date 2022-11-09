الدول النامية الأكثر تضررا..ودعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية..أبرز رسائل سامح شكري عن قمة المناخ

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، والدور المصري الكبير في هذه القمة.

وإليكم أبرز التصريحات.

شيء مؤسف

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه كان هناك بوادر باستغلال البعض قمة المناخ، الذي له عائد معنوي، لأن المجتمع الدولي وضع ثقته في مصر، معلقا "ما تم شئ مؤسف ولا يتم قبوله بأي شكل من الأشكال".

وقال أن المؤتمر يناقش قضية وجودية مرتبطة بكل دول العالم، وليس مرتبطة بمصر فقط، ويجب الا يتم الانتقاص من التركيز الدولي في القضية الرئيسية “قضية التغيرات المناخية”.



وتابع، أنه نحن نعمل على التكرز على الايجابيات لمؤتمر المناخ، وما تم إتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الحياه الكريمة للمواطن المصري، والتعامل لتجاوز التحديات التي واجهت مصر.

مصر تتعرض لضغوطات إقتصادية

وأشار إلى أن مصر تتعرض لضغوطات إقتصادية، بعد جائحة كورونا، مما خلقت تأثرا على المواطن المصري.

سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التحضير لقمة المناخ، وسط التداعيات الإقتصادية بالغة الخطورة على كل الدول، والتي يمكن أن يلقي بظلاله على المؤتمر، لتغيير رؤى الدول في التعامل مع التغيرات المناخية.

وقال إن الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ فاق توقعاتنا.

وتابع أن سفاراتنا في الخارج لعبت دور هام، لإقناع رؤساء تلك الدول بالحضور، والنتيجة كانت إيجابية بحضور 120 رئيس دولة، وتمثيل دبلوماسي كبير.

إشادة بتنظيم المؤتمر

وأشار إلى أن هناك إشادة بتنظيم المؤتمر، وتجاوز بعض السلبيات في المؤتمرات السابقة.



القضايا الداخلية سبب تخلف بعض الدول عن حضور قمة المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن بعض الدول التي لم تحضر قمة المناخ، كان لدى البعض منها رغبة في الحضور، ولكن هناك بعض الدول لديها إنتخابات، والبعض لديهم قضايا داخلية.

وقال أن هناك مبرر قوي لتخلف بعض الدول عن الحضور، مؤكدا أن من لم يحضر، لم ينتقص من دور المؤتمر، ونتوقع أن تشهد الجلسات القادمة زخم كبير.

وتابع أن هناك تقدير لعدم قدرة الرئيس الأمريكي بالمشاركة في يومي القمة، مؤكدا أنه يؤخذ بالإهتمام ظهوره في المؤتمر، واستعراض ما اتخذته الولايات المتحدة، في التعامل مع قضية التغيرات المناخية.

الإعلان عن شئ إيجابي

وأشار سامح شكري إلى أنه قد يتم الإعلان عن شئ إيجابي للتعاون بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

الدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية التي حدثت

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لا أحد يستطيع النفي أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية التي حدثت.

وقال أن هناك تراجع من بعض الدول في التزامتها بتخفيض انبعاثاتها الحرارية، مؤكدا أنه يجب التعامل مع ذلك.

دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية متسقة مع سياستنا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التوترات الدولية تؤثر على مصر، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية متسقة مع سياستنا.

وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرغب في السلم والأمن، حتى تعود التنمية والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتابع أن هناك العديد من القضايا في المنطقة العربية، والتي تؤثر على التنمية، وتهدد المنطقة.

لإرساء السلم والأمن.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس هي الحرص على توجيه الأولوية، نحو التعاون مع دول العالم لإرساء السلم والأمن.