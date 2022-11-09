سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

استقر سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9-11-2022، بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار أمس الاثنين.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار الدولار في البنوك بنحو 10 قروش تقريبا.

وكان سعرالدولار شهدت ارتفاع كبير الاسابيع الماضية، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية.

أعلى سعر للدولار

وقدم بنك الكويت الوطني أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 24.37 جنيه، و24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 24.33 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنوك:" الإمارات دبي، أبو ظبي التجاري، قطر الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي" 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك مصر" أكبر بنكين حكوميين 24.30 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل بنك البركة اقل سعر للدولار بقيمة 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك

ووصل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي 24.35 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك:" التنمية الصناعية، العقاري المصري، المصرف المتحد، أبو ظبي التجاري" 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك المركزي المصري زيادة الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية 211 مليون دولار، ليسجل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقال محللون أن ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي دليل على قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الصدمات الاقتصادية العالمية والتعايش مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو

وصل سعر اليورو في بنكي "الأهلي ومصر" 24.17 جنيه للشراء و24.37 جنيه للبيع، بارتفاع ما بين (7 - 20) قرشا أول أمس الاثنين

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنكي "الأهلي ومصر" سجل 27.75 جنيه للشراء و28.03 جنيه للبيع، بارتفاع أول أمس ما بين (16- 35) قرشا شراءً وبيعًا،