عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

 استقر سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9-11-2022، بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار أمس الاثنين.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار الدولار في البنوك  بنحو 10 قروش تقريبا.

وكان سعرالدولار شهدت ارتفاع كبير الاسابيع الماضية، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية.

txt

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 9-11-2022

txt

كيف أثرت الحرب الروسية على دخل الأسر المصرية؟ .. دراسة للتعبئة والإحصاء

أعلى سعر للدولار 

وقدم بنك الكويت الوطني أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 24.37 جنيه، و24.40 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 24.33 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنوك:" الإمارات دبي، أبو ظبي التجاري،  قطر الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي" 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك مصر" أكبر بنكين حكوميين  24.30 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار 

سجل بنك البركة اقل سعر للدولار بقيمة 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك

ووصل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول  سجل سعر الدولار 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي 24.35 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك:" التنمية الصناعية، العقاري المصري، المصرف المتحد، أبو ظبي التجاري" 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك المركزي المصري زيادة الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية 211 مليون دولار، ليسجل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

 وقال محللون أن ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي دليل على  قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الصدمات الاقتصادية العالمية والتعايش مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار العملات الأجنبية 

سعر اليورو

وصل سعر اليورو في بنكي "الأهلي ومصر" 24.17 جنيه للشراء و24.37 جنيه للبيع، بارتفاع  ما بين (7 - 20) قرشا أول أمس الاثنين

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنكي "الأهلي ومصر" سجل 27.75 جنيه للشراء و28.03 جنيه للبيع، بارتفاع أول أمس  ما بين (16- 35) قرشا شراءً وبيعًا، 

سعرالدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار أخبار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا .. تعرف على آخر النتائج الأولية

أول تعليق من ترامب على نتائج انتخابات الكونجرس

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

بسبب انتخابات الكونجرس .. ارتفاع كبير في أسهم وول ستريت

عرض إيطالي لـ إمام عاشور يُهدد استمراره في الزمالك.. تفاصيل

ظاهرة فلكية رائعة.. القمر يظهر برفقة الأخوات السبعة «الثريا» الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ