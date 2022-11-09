الجمعة المقبل .. الفنان هاني عادل يحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي

يُحيى الفنان هانى عادل حفلا غنائيا يوم 11 نوفمبر المقبل بساقية عبد المنعم الصاوى فى السابعة مساء.

ويحل كل من الفنان هانى الدقا والشاعر عمرو حسن ضيوفا على الحفل.

وكان قد نشر الفنان هاني عادل منشورًا جديدًا له عن مشكلة الانتحار وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني عادل :"نفسي أعمل أغنية للناس اللي بتعاني من الألم النفسي او بيجيلها أفكار للانتحار من كتر الألم او الاكتئاب. اغنية لما يسمعوها تخليهم يفكروا مره تانية ان لسه الحياة تستحق فرصة وان فيه ناس في الحياة حاسين بيهم وبوجعهم وفاهمينهم.... مش عايزها اغنية فيها حرفية شعر ولا معجزات لغوية ولا اغنية تبقي ترند اتشهر بيها .... عايزها اغنية حقيقية تلمس الناس دول بس محدش بحسها ويفهمها غيرهم وممكن ساعتها تاخد بأيديهم ... يارب قدرني إني أعملها ومش عايز اهي مقابل غير إني أساعدهم بس " .

كان المطرب هانى عادل قد طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم “سكر الدنيا” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

أغنية “سكر الدنيا” غناء هانى عادل ومن ألحانه أيضا، وكلمات محمود رضوان، ومن إنتاج وائل السيد، جيتار كريم حسام، بيانو فيصل فؤاد.

وعرض للفنان هانى عادل مسلسل “البحث عن علا” مع الفنانة هند صبرى وذلك عبر منصة نتفليكس وهو العمل الذى تعود فيه هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما