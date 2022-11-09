استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم /الأربعاء/ في البنوك بمصر.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.30 جنيه للشراء و24.35 للبيع.. وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.35 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.. وفي البنك العربي الإفريقي سجل 24.31 جنيه للشراء و24.38 جنيه للبيع.. وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.31 جنيه للشراء و24.39 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 20 - 14 قرشا شراء وبيع.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 24.43 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 24.49 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.. وفي العربي الإفريقي سجل اليورو 24.45 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 24.30 جنيه للشراء و24.38 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الاسترليني في بداية تعاملاته ارتفاعا ما بين 40 - 6 قروش شراء وبيع.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 28.00 جنيه للشراء و28.14 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي، سجل 28.06 جنيه للشراء و28.20 جنيه للبيع.. وفي العربي الإفريقي سجل 28.01 جنيه للشراء و28.21 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 27.83 جنيه للشراء و27.93 جنيه للبيع.

عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.46 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.62 جنيه شراء وبيع، والدينار الكويتي سجل 75.91 جنيه للشراء و78.83 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

