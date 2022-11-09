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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل أسفل عجلات القطار في قليوب

نقل جثة
نقل جثة

لقى شخص مصرعه بقليوب إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م ع إ" 27 سنة، عامل، مقيم طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

قليوب مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية السكة الحديد القليوبية مستشفى قليوب

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