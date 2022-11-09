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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليار دينار.. ضبط قضية اختلاس كبري بأحد شركات النفط العراقية

العراق - علم
العراق - علم

 أعلنت دائرة التحقيقات في نزاهة العراقية  تنفيذ عمليّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ ومُخالفات وابتزاز في محافظتي المُثنى وميسان.
 
ولفتت الهيئة العراقية إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف عن إقدام مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان السابق، على اختلاس مبلغٍ يناهز مليار دينارٍ، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم بتنظيم مستند صرف مكافآت "وهميٍّ" لمُنتسبي الشركة بمبلغ (1,900,000,000) مليار دينار، مُنبِّهةً إلى اختلاسه نصف المبلغ من خلال تحرير مستندٍ مُزوَّرٍ؛ لتسوية صرف مبلغ المكافأة.
 
كما أكدت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّنت من رصد عقارٍ بقيمة (3,300,000,000) مليارات دينار، تعود ملكيَّته لوزارة الماليَّة تمَّ منحه كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، خـلافاً للـتخـصيص، مُوضحـةً أنَّه تمَّ ضبـط إضبارة الـعـقـار في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة بعد قيامها بتحرير صورة قيدٍ للعقار على أنَّه مملوكٌ لوزارة الرياضة والشباب خلافاً للواقع؛ وبناءً على ذلك تمَّ منحه فرصةً استثماريَّـةً للسكن.
 
وتمكن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان  من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة العمارة إثر إقدامه على ابتزاز إحدى المراجعات؛ لدفع مبلغ من المال (رشوة)؛ لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم أقدم أيضاً على مُساومتها لقاء حصول ابنتها المريضة المشمولة بشريحة المُعاقين على قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ.

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