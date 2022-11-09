عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل الجيم.. ملك أحمد زاهر تؤدي تمارين رياضية شاقة.. شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، فيديو لها من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ملك أحمد زاهر في فيديو عبر خاصية “الاستوري”، وهي تؤدي التمارين الرياضية الشاقة، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو.

واحدة ايدها اتكسرت والتانية عاكسها 6 شباب..ملك وليلى أحمد زاهر تكشفان التفاصيل

تمارين شاقة.. ملك أحمد زاهر تستعرض لياقتها البدنية من داخل الجيم

يذكر أنه استضاف برنامج معكم، المذاع عبر قناة “سى بى سى” ، الفنانتين ملك وليلى احمد زاهر، وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:

بكاء ابنتى أحمد زاهر 


تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا أصبحت قوية،قبل كده كنا بنتخانق ديما".
وتابعت ملك أحمد زاهر قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية
وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".


من جانبها قالت ليلى إنها خلال إجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شيء سوى البكاء، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتها الدموع على الهواء.

مصائب تعرضت لها الشقيقتين 

وتحدثت ملك أحمد زاهر، عن احد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:" بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه فى أحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".
من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

الفنانة ملك أحمد زاهر ملك احمد زاهر احمد زاهر إطلالات ملك أحمد زاهر اخبار ملك احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

مصريون بـ لندن ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

موضوعات متعلقة

بـ فستان أحمر أنيق.. نادية الجندي تتألق في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

فستان جلد.. أمينة خليل تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

التحريضية.. عزة مصطفى تطالب ضياء رشوان بعرض تدوينات علاء عبد الفتاح على السوشيال ميديا

بسبب عملية الونش الجراحية | تصرّف شخصي من محمد صلاح للاعب الزمالك

جون كيري يوجه رسائل للعالم ويرد على الانتقادات من خلال قمة المناخ

خالد الجندي داعيا لمصر: اللهم انقلنا من نصر إلى نصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التصلب اللويحي.. أعراض ومضاعفات خطيرة تصل للصرع والشلل

Cop27.. ضيفان يخطفان أنظار الحضور بزي الهنود الحمر في مؤتمر المناخ.. صور

احمى نفسك من الألم .. طرق الوقاية من هجمات النقرس

Cop 27.. السعودية تناقش استخدام نظام ccs لاحتجاز الكربون وتخزينه

فيديو

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

من شرم الشيخ.. مذيع موقع صدى البلد يخوض تجربة قيادة الاسكوتر الكهربائي

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ