داخل الجيم.. ملك أحمد زاهر تؤدي تمارين رياضية شاقة.. شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، فيديو لها من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ملك أحمد زاهر في فيديو عبر خاصية “الاستوري”، وهي تؤدي التمارين الرياضية الشاقة، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو.

يذكر أنه استضاف برنامج معكم، المذاع عبر قناة “سى بى سى” ، الفنانتين ملك وليلى احمد زاهر، وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:



تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا أصبحت قوية،قبل كده كنا بنتخانق ديما".

وتابعت ملك أحمد زاهر قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية

وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".



من جانبها قالت ليلى إنها خلال إجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شيء سوى البكاء، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتها الدموع على الهواء.

مصائب تعرضت لها الشقيقتين

وتحدثت ملك أحمد زاهر، عن احد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:" بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه فى أحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".