بيراميدز يتأهل لدور المجموعات علي حساب بطل النيجر

تأهل نادي بيراميدز علي نيجليك بطل النيجر 3-0 ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب ستاد القاهرة الدولى ، فى دور الـ32 من لقاء الإياب ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 23 ، عن طريق وليد الكرتى من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وفى الشوط الثاني ، أضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني من رأسية قوية .

ونجح فخرى لاكاى من تسجيل الهدف الثالث من مرواغة حارس المرمي .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي.