بيراميدز يتأهل لدور المجموعات علي حساب بطل النيجر

تأهل نادي بيراميدز علي نيجليك بطل النيجر 3-0 ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب ستاد القاهرة الدولى ، فى دور الـ32 من لقاء الإياب ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 23 ، عن طريق وليد الكرتى من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.
وفى الشوط الثاني ، أضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني من رأسية قوية .
ونجح فخرى لاكاى من تسجيل الهدف الثالث من مرواغة حارس المرمي .
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي.