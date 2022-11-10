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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات سيات مهددة بالانقراض| تفاصيل

سيارة سيات
سيارة سيات

فصلت شركة فولكس فاجن للسيارات، علامة كوبرا، عن علامة سيات في عام 2018، حيث أن سيارة كوبرا حظيت بشعبية كبيرة، والآن يتم العمل على تطويرها لزيادة شعبيتها، وتعمل كوبرا الآن علي عدد من السيارات الجديدة، وقامت شركة فولكس واجن بشراء شركة سيات الأم عام 1990 وحتي الأن لا يوجد أي خطط أو معلومات عن سيارة سيات الإسبانية.

سيارة سيات 

وفي ذلك السياق أوضح السيد توماس شافر، رئيس شركة سيات والمدير التنفيذي لفولكس فاجن قائلا :" نحن لا نريد أن نقتل سيات، وعلينا تحديد مستقبلها فقط، وشركة السيارات المتعثرة تشهد انخفاض حاد في مبيعاتها في أوروبا بنسبة 45 % شهر يوليو ، و 42 % في شهر أغسطس ".

سيارة سيات 

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والجدير بالذكر انه من الممكن أن يتم تحويل شركة سيات إلى علامة لخدمات النقل على غرار العلامة الفرعية موبيلايز التي أسستها رينو، وبالتالي لن يتم التداخل في مبيعات سيارة سيات و سكودا  التي أدت لمنافسة في المبيعات.

سيارة سيات

واختتم رئيس شركة سيات قائلا " أن الشركة علامة شعبية للعملاء الشباب وذلك يجعلنا نفكر في علامة داسيا من رينو  بطابع أكثر رقي وذلك لأنها تلبي احتياجات السوق الأوروبية وما زالت تتمتع بشعبية في المملكة المتحدة والنمسا وخاصة في بلادها في إسبانيا، ولن نسعي لزيادة حجم إنتاج كوبرا، وإنما سيكون لها وضع خاص لتجذب جمهور أكثر من الشباب .

سيارة كوبرا كوبرا شركة سيات شركة فولكس واجن فولكس واجن

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