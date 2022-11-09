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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى : كتابات علاء عبد الفتاح مدانة ومجرّمة أمام المحاكم |فيديو

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

قال الاعلامي إبراهيم عيسى، إن علاء عبد الفتاح لم يشارك في ثورتي 25 يناير ولا 30 يونيو وكان على وشك الهجرة لجنوب افريقيا.

موضحا أنه كان مدونًا من المدونين الكبار ولكن لم يكن له دور سياسي بارز، ووالده سيف عبد الفتاح من الحقوقيين البارزين وترافع عن كل المتهمين في القضايا السياسية، وجده من مؤسسي علم النفس في مصر.

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وأكد الاعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن أسرة علاء عبد الفتاح لديها مرارة من فوضويته ومواقفه وأفكاره التي تصنف ضمن التحريض على العنف والفاشية.

قائلا: "كتابات علاء مدانة ومجرمة أمام المحاكم، وحتى الخواجات لا يبرئون علاء بعد كتاباته المحضة على الكراهية والداعية للعنف، ولكن المطالبات تأتي في إطار الإفراج عن شاب مدان في جريمة عوقب عليها سلفًا".

 

وتابع: "علاء عبد الفتاح شاب فوضوي وأفكاره فوضوية ويكره المؤسسات المصرية وفي منتهى العنف وعمل اللي عمله، وكتاباته مدانة 100% ومحدش بيحاول يبرئ علاء عبد الفتاح، وعلاء عبد الفتاح مش مؤثر في حياة 5 آلاف واحد فى مصر"

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