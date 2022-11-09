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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامويل وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

نفى سامويل وربيرج ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أى تأثير للحرب الروسية الاوكرانية على مؤتمر المناخ cop27  بشرم الشيخ ، حيث هناك مناقشات ومفاوضات مستمرة فى المؤتمر، ولكن بشكل عام هذه الحرب  الروسية الاوكرانية بدون أى تبرير تأخذ الوقت والجهد والطاقة والتحديات بمؤتمر المناخ . 
 

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وأضاف "وربيرج " خلال حوار خاص مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC"" اليوم االاربعاء ، أن هناك جهودا مشتركة حول هذه التحديات لانهاء هذه الحرب الدائرة بين الطرفين  بدعوة من الرئيس بوتين بدون اى تبرير وروابطها مع هذا المؤتمر العالمى بشرم الشيخ .

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية الى أننا نتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحـرب في أوكرانيا  وهذا كان موقف واشنطن من قبل بداية الحرب ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لمناقشة اى تخوفات أمنية ولكن بالرغم من كل الجهود الدبلوماسية من أمريكا والأمم المتحدة ولكن الرئيس بوتين اختار شن الحرب على أوكرانيا ومازال مستمرا فيها .

وتابع :" اليوم وخلال الوقت الحالى يمكن ان يقوم الرئيس بوتين بإنهاء الحرب على أوكرانيا وسحب قواته، متمنيا أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نداء ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا ".

شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الأمريكية أوكرانيا وقف الحرب

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