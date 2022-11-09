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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يشكر مصر لاتاحتها الفرصة لواشنطن للجلوس مع مختلف الدول

أرشيفية
أرشيفية

قال سامويل وربيرج ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أتوجه بالشكر إلى مصر على استضافة قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، لأنها أتاحت فرصة تواصل واشنطن مع الحكومة والوفد الصيني هذا الأسبوع، مشيرا الى أن  المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، تواصل مع نظيره الصيني.

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وأضاف "  سامويل وربيرج " خلال حوار خاص مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC"" اليوم االاربعاء ، أن قمة شرم الشيخ أتاحت الفرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، للجلوس مع مختلف الدول على طاولة واحدة، بالرغم من أي خلافات سياسية بينهم.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تطلع بلاده لاستمرار الحوار المهم مع الصين، لافتا إلى أن واشنطن وبكين، من أكبر الاقتصادات ومصدرًا للانبعاثات في العالم ، موضحا  أن بلاده مستمرة في تشجيع بكين على استئناف الحوار والتنسيق.

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